Комитет по конкурентной политике Московской области провел на прошлой неделе 86 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок недели реализован в муниципальном округе Шаховская, сообщила пресс-служба ведомства.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для индивидуального жилищного строительства площадью почти 12 соток расположен в селе Белая Колпь. В аукционе приняло участие всего два претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды минимально увеличился и составил 122 546,21₽ в год.

Найти свой бюджетный вариант можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. Сейчас там размещено более 2 тыс. лотов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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