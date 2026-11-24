Минус почти 20 кг: звезда «Аншлага» Елена Воробей показала фигуру в бикини на Мертвом море
tv.mail: Елена Воробей показала фигуру на Мертвом море после похудения на 20 кг
Фото: [соцсети]
59-летняя звезда «Аншлага» Елена Воробей продемонстрировала результаты похудения во время отдыха на Мертвом море, передает ТВ Mail.
Юмористка устроила пляжную фотосессию в бикини и показала подписчикам стройную фигуру. Вместе с коллегами артистка также нанесла на тело лечебную грязь.
Фото: [соцсети]
«Как ни странно, даже в таком виде нас узнавали отдыхающие», — рассказала Елена.
Внешние изменения Воробей связаны с заметным снижением веса: артистке удалось сбросить почти 20 кг. Ранее она рассказывала, что в этом ей помог препарат, применяемый для лечения сахарного диабета второго типа.
Лекарство ей назначил врач, а сама юмористка строго придерживалась рекомендаций специалиста и внимательно следила за своим самочувствием.
Борьба с лишним весом, по признанию Елены, продолжалась практически всю жизнь. Она давно пересмотрела рацион и исключила из него мучные изделия и сладости. Однако с возрастом привычных ограничений стало недостаточно, чтобы добиться желаемого результата.
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