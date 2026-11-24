В Домодедово после обращения к прокурору Московской области области Сергею Забатурину привели в надлежащее состояние парковку возле Дворца культуры «Мир», на личном приеме к нему обратилась жительница города, которая сообщила о нарушении прав людей с ограниченными возможностями на обеспечение доступной среды. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, на территории Дворца культуры отсутствовали парковочные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. По поручению Забатурина городская прокуратура внесла в адрес главы городского округа представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В результате на территории были оборудованы места для парковки транспортных средств маломобильных групп населения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.