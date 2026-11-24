Музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов скончался на 37-м году жизни. Тело мужчины обнаружили в понедельник, 23 ноября, на западе Москвы, сообщил StarHit.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать падение с высоты. Точный вывод пока не сделан, на месте работают специалисты.

Магеррамов родился 16 октября 1990 года. Более 10 лет он работал в шоу-бизнесе. В разные годы занимал руководящие должности в музыкальных лейблах Self Made Music, Archer Music и Out of Records, где отвечал за управление проектами полного цикла и концертную деятельность.

Как музыкальный менеджер он сотрудничал с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, дуэтом Artik & Asti, рэпером T-Killah, а также с дуэтом Alex & Rus и певицей Dashi.

По данным источников, незадолго до гибели Магеррамов съехался со своей возлюбленной и вернулся к активной работе. Друзья отмечали, что в последнее время он выглядел счастливым и строил планы на будущее.

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