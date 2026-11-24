В частности, снят арест с московской недвижимости и запрет на сделки с ней. Речь идет о двух квартирах в жилом комплексе (ЖК) «Донской Олимп» площадью более 132 кв. м и около 59 кв. м, а также о четырех машиноместах и двух кладовках.

В феврале 2025 года по заявлению финансового управляющего Марии Ознобихиной суд наложил арест на три помещения Блиновской в этом же комплексе. Одно из них имело кадастровую стоимость свыше ₽15 млн.

Однако иное имущество семьи Блиновских остается под арестом. Среди него: земельный участок и здание в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, земельный участок в Ялте, автомобили «Бентли Континенталь» стоимостью более ₽23 млн и «Ламборгини Урус» около ₽25 млн.

Также под запретом находятся 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях, включая две квартиры на набережной Марка Шагала и шесть машиномест.

Кроме того, арестованы денежные средства Блиновского в размере более ₽1,4 млрд на счетах в нескольких банках, за исключением прожиточного минимума, доли в восьми компаниях, охотничьи ружья, автоприцепы, гидроциклы, снегоболотоход, маломерное судно, инвестиционный пай в фонде «РСХБ — Фонд Золото», мотоцикл «Харлей-Дэвидсон» и автомобиль УАЗ.

Ранее адвокат сообщила о прекращении дела Алексея Блиновского.