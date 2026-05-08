Колено в глине и круги во тьме: что неандертальцы делали на глубине 300 метров под землей

Около 175 тысяч лет назад неандертальцы проникли вглубь пещеры Брюникель на юго-западе Франции, отломали десятки сталагмитов и сложили из них загадочные круглые конструкции диаметром до семи метров. Позже в пещере обосновались медведи, которые уничтожили почти все следы, — но один отпечаток уцелел. Исследователи полагают, что это может быть след колена преклонившего колени неандертальца.

Как рассказала Софи Верхайден из Королевского бельгийского института естественных наук, пока речь идет лишь о гипотезе. Древние отпечатки коленей никогда прежде не изучались, и ученые планируют провести серию экспериментов, попросив добровольцев вставать на колени в разных глинах. Однако в древности отпечатка сомнений нет: он покрыт и законсервирован тонким слоем карбоната кальция, а специалист по медведям исключил, что след мог быть оставлен животным.

Более того, есть шанс получить и генетическое доказательство. Марейке Штальшмидт из Венского университета показала, что ДНК способна проникать в кальцит и сохраняться в нем, а судебные исследования свидетельствуют, что отпечатки коленей могут нести клетки кожи, волос или крови. Если след быстро минерализовался, фрагменты ДНК могли дожить до наших дней.

Сталагмитовые круги обнаружили еще в 1990-х, а в 2016 году их описали научно. Вход в пещеру обрушился минимум 140 тысяч лет назад и оставался запечатанным до вмешательства спелеологов, поэтому все артефакты внутри имеют неандертальское происхождение. Некоторые обломки сталагмитов достигают 20 сантиметров в основании, и маловероятно, что их сбили проходившие мимо медведи. Возраст оснований отломанных сталагмитов совпадает со временем строительства кругов — это подтверждено радиоизотопным датированием кальцитовых отложений.

Самая интригующая деталь: круги находятся более чем в 300 метрах от входа, в кромешной тьме. Следы огня указывают, что пространство освещалось, но постоянное проживание на такой глубине маловероятно. Это породило версии о культурном или религиозном назначении сооружений. Верхайден призывает не спешить с такими выводами, но ее команда уже разрабатывает метод «идентификации» сталагмитов по минеральному составу, чтобы понять, приносили ли обломки из дальних частей пещеры или даже из других пещер. Известно, например, что майя собирали сталагмиты глубоко под землей для амулетов плодородия.

Сейчас ученые ищут способы исследовать слои кальцита, покрывающие пол. Там могут скрываться десятки следов и отпечатков, заполненных минералом и ожидающих своего часа.