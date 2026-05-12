Нефтегазовое сотрудничество и космические проекты: чего ждать от визита Путина в Китай

Подготовка визита президента России Владимира Путина в Китай находится в завершающей стадии, сообщил Дмитрий Песков 12 мая. По словам пресс-секретаря Кремля, и Москва, и Пекин придают предстоящей встрече первостепенное значение, а сам визит ожидается насыщенным с точки зрения содержания. Чего именно стоит ждать от переговоров — новых газовых контрактов, военной поддержки или очередных деклараций, — интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали политологи Николай Миронов и Евгений Минченко.

Нефтегазовое сотрудничество — вопрос номер один

Николай Миронов считает, что главная тема переговоров — энергетика.

«Недавно был подписан меморандум о строительстве „Силы Сибири-2“, а также „Союз Восток“ через Монголию. Нам нужно наращивать поставки топлива, нефти, газа на азиатские рынки, в том числе в Китай. Из-за того, что у нас нет западных рынков, это сейчас вопрос номер один. Конъюнктура складывается достаточно благоприятно из-за проблем на Ближнем Востоке. Думаю, этот вопрос сейчас сдвинется с места», — пояснил эксперт.

Он добавил, что также обсуждаются увеличение прокачки нефти по действующим нефтепроводам, ценообразование, сотрудничество в атомной отрасли и космосе.

«Все это выгодно для России. Это необходимо и для развития технологической базы, и для пополнения бюджета», — подчеркнул Миронов.

При этом, по словам политолога, сиюминутных эффектов для экономики ждать не стоит. На данном этапе речь идет о стратегических договоренностях, на жизнь простого человека в ближайшее время они не повлияют, считает эксперт.

Военной помощи от Китая ждать не стоит

Военная поддержка со стороны Пекина маловероятна, отметил Миронов, КНР поддерживает сбалансированные отношения и с Москвой, и с Западом. Кроме того, Китай вносит большой вклад в устойчивость положения России за счет экономического сотрудничества, добавил он.

Политолог Евгений Минченко также заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что рассчитывать на реальную военную поддержку от Китая не приходится. Пекин неоднократно предлагал себя в роли посредника в переговорах по Украине, но тут важно, чтобы и другая сторона была готова.

Китай не станет старшим партнером

«Китай не рвется становиться старшим партнером России. Основное, что мы видим сейчас, — это источник дешевых энергоносителей для Китая и рынок сбыта китайских товаров у нас. Что касается политической поддержки по Тайваню — мы поддерживаем политику единого Китая уже давно, и позиция эта не менялась», — пояснил Минченко.

Он призвал не ждать немедленных прорывов после визита российского президента в КНР.

«Путин в своих ответах очень осторожно высказывался. Как бы да, но давайте дождемся. Лучше не забегать вперед. Скорее всего, будет заключено очередное соглашение о развитии нефтегазовых проектов. Но его уже несколько раз анонсировали, и это не шло дальше деклараций. В лучшем случае оно состоится, но может и не состояться», — резюмировал политолог.

