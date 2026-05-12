В Подмосковье с начала весны отремонтировали более 9,5 тыс. малых архитектурных форм

В Подмосковье с начала весеннего сезона отремонтировали более 9,5 тыс. малых архитектурных форм — скамеек, урн и ограждений. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего объектов привели в порядок в Наро-Фоминске, Красногорске, Балашихе, Раменском и Подольске — 760, 726, 496, 477 и 384 объектов соответственно.

Инспекторы министерства регулярно проверяют содержание придомовых территорий. В случае выявления дефектов малых архитектурных форм информация передается коммунальным службам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в Подмосковье.