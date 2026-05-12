Расчесываете волосы сразу после утюжка? Это может быть причиной, почему они ломаются или секутся

Если волосы секутся и ломаются после укладки, проблема может быть не только в температуре, но и в слишком раннем расчесывании, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование в Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Ученые выяснили: после выпрямителя волосы временно становятся слабее и более хрупкими.

Команда Дублинского университета создала устройство, имитирующее расчесывание спутанных волос. Оказалось, что после нагрева выпрямителем до 150°C прочность волос резко падала: в одном из тестов количество циклов нагрузки до разрыва сократилось с 234 до 38.

Причина, по мнению исследователей, связана с обезвоживанием. Нагрев временно лишает волосы влаги, из-за чего они хуже выдерживают натяжение, изгибы и давление при расчесывании. Хорошая новость в том, что эффект обратим: если дать волосам «отдохнуть», они постепенно снова набирают влагу из воздуха.

Полное восстановление в эксперименте занимало около двух часов, но даже пауза в 30 минут после укладки может снизить риск повреждений. Особенно осторожными стоит быть обладателям длинных, окрашенных, кудрявых или склонных к ломкости волос.

Эксперты также советуют распутывать волосы с концов, короткими движениями, постепенно поднимаясь выше. Так нагрузка на пряди меньше, а шанс получить новые секущиеся кончики заметно снижается.