Хирург удалил пациенту здоровую печень вместо селезенки — это стоило пожилому мужчине жизни

Американский хирург перепутал печень с селезенкой и удалил здоровый орган. 70-летний пациент скончался от кровотечения. Теперь врача судят, а его оправдание шокирует даже видавших виды юристов. Об этом сообщает New York Post.

В августе 2024 года 44-летний хирург Томас Шакновски оперировал 70-летнего Уильяма Брайана. Вместо селезенки он иссек здоровую печень, объявил об успехе и вышел из операционной. У пациента началось сильнейшее кровотечение. Спасти его коллеги не смогли. В суде Шакновски объяснил, что не смог отличить одно от другого и очень расстроился.

Однако это была не первая его фатальная ошибка. В мае 2023-го он вырезал часть поджелудочной железы вместо надпочечника. В июле того же года вместо плановой илеостомии сделал пациентке резекцию желудка, что привело к смерти.

Коллеги давно били тревогу: Шакновски не обладает базовыми знаниями и опасен для больных. Но арестовали его только после гибели Брайана. Теперь бывшему хирургу грозит уголовная ответственность за врачебную халатность.

