В Подмосковье пройдет полуфинал молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная Лига»

Полуфинал молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная Лига» пройдет в Реутове 17 мая. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Полуфиналистами проекта стали 10 театральных коллективов, в том числе Детская театральная студия «Образ» из Балашихи, Школьный театр «Лукоморье» Долгопрудненской гимназии, коллектив «Театр на английском языке» Котельников, Школьный театр «Веретено» Павловского Посада, студия «Счастливые люди» Пушкино, Химкинский молодежный театр МБКТ.

Участников ждет театральный поединок за выход в финал третьего сезона проекта после индивидуального мастер-класса.

