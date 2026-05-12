Розенбаум заработал 36 млн рублей на пиве, но не смог «поднять» лимонад

Народный артист РФ Александр Розенбаум оказался успешным пивным магнатом, сообщает Teleprogramma.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Его компания «Главрозливо» за прошлый год заработала 36,6 млн рублей, а чистая прибыль составила 3,2 млн рублей. При этом сам Розенбаум не употребляет спиртное с 1992 года после того, как пережил клиническую смерть.

Но не все так гладко в бизнесе артиста. Речь идет о безалкогольном направлении. Другая компания артиста — «Арго», выпускающая лимонады и воду, — закончила год с убытком в 260 тыс. рублей.

Но и у алкогольного бизнеса есть проблемы. По данным источников, питерская сеть баров Розенбаума задолжала коммунальщикам около 400 тыс. рублей. Суд уже вынес решение в пользу поставщиков коммунальных услуг. Пока неизвестно, выплатил ли долг сам певец или его управляющие.

