Обнаружена новая суперземля у красного карлика

Астрономы, работающие с данными космического телескопа TESS, подтвердили открытие новой экзопланеты в системе красного карлика TOI-1080, пишет new-science.ru. Исследовательская группа под руководством Йилена Гомеса Макео Чью обнаружила транзитный сигнал, а последующие наблюдения наземными телескопами подтвердили планетарную природу объекта.

Планета, получившая обозначение TOI-1080 b, немного больше Земли: ее радиус в 1,2 раза превышает земной, а масса оценивается в 1,75 массы Земли. Полный оборот вокруг звезды она совершает всего за 3,97 земных суток. Равновесная температура на поверхности составляет около 368 Кельвинов (примерно 95 градусов по Цельсию).

Планета расположена внутри так называемой обитаемой зоны своей звезды: это указывает на возможность существования жидкой воды при наличии подходящей атмосферы. Пока неизвестно, есть ли у TOI-1080 b атмосфера — для ее обнаружения потребуются дополнительные исследования.

Звезда TOI-1080 представляет собой неактивный красный карлик спектрального типа M4V. Она в пять раз меньше Солнца и имеет массу около 0,16 солнечной. Эффективная температура ее поверхности составляет 3065 Кельвинов, металличность невысока (-0,25 dex). Возраст звезды оценивается как минимум в 5-7 млрд лет.

Ученые также проверили возможность наличия других планет в этой системе. Наблюдения TESS исключают присутствие транзитных планет радиусом более 0,9 радиуса Земли с орбитальными периодами от 0,5 до 7,7 дня. Кроме того, не обнаружены планеты крупнее 1,4 радиуса Земли с периодами до 19 дней. Дальнейшее изучение системы TOI-1080, возможно, позволит найти более далекие планеты.

Ранее сообщалось, что телескоп Уэбба впервые обнаружил сухой лед в планетарной туманности NGC 6302.