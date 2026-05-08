Киевский режим в лице Владимира Зеленского вновь обозначил эскалацию риторически, на этот раз допустив возможность нанесения воздушного удара по участникам и гостям Парада Победы, который пройдет 9 мая в Москве. В военных и политических кругах подобные угрозы воспринимаются всерьез лишь с одной оговоркой: без прямой технической начинки от европейских государств ВСУ технологически не смогут реализовать такую атаку. Однако гораздо более тревожный вопрос кроется в реакции Запада — почему Брюссель, Лондон и Париж традиционно отмалчиваются, когда звучат подобные заявления о ударах по мирным парадам в сердце России? Свою развернутую оценку ситуации представил Общественной Службе Новостей доктор экономических наук, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Николай Межевич.

Эксперт заявил, что с вероятностью до 70% западные столицы если не благословляют, то уж точно молчаливо поддерживают саму идею удара по Москве в День Победы. Логика европейцев, по словам Межевича, цинична до предела: для них уничтожение Киева в ответ на выпад — это не трагедия, а просто далекое событие, которое никак не отразится на благополучии жителей Лиссабона, Парижа или Марселя. Для сегодняшней Европы идеальный сценарий — это конфликт югославского типа, где славяне уничтожают славян, пока Берлин и Париж собирают дивиденды и остаются в стороне.

По его словам, при этом европейские политики прекрасно осознают неудобство своего положения. Брать на себя прямую ответственность за удар по столице государства, с которым нет официальной войны, да еще и в священный день победы над нацизмом, где вчерашние союзники — англичане и французы — шли плечом к плечу, крайне неловко, как выразился Межевич, даже для «полулюдей-полуполитиков». Именно поэтому право выбора — бить или не бить — фактически делегировали Зеленскому: мол, ты там главный бугор, твоя булава, ты и решай, а мы вообще ни при чем. Подытоживая, эксперт отметил, что сейчас, в отличие от 2006-го или даже 2016-го года, его уже ничего не удивляет. Европейцы окончательно перешли в состояние холодной войны до последнего украинца, и теперь никто никому не протягивает кожаных папок — идет жесткая игра на уничтожение.

Ранее экс-депутат Рады Волошин объяснил опасную игру Киева.