Российские ученые предложили лечить грибок кожи экстрактом борщевика

Специалисты Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева разработали новый способ локального лечения грибковых поражений кожи и ногтей с использованием экстракта борщевик Сосновского. О разработке « Газете.Ru » сообщили в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

В основе метода лежит природный фотосенсибилизатор, созданный на базе растительного экстракта, а также компактное устройство, объединяющее функции диагностики и терапии. Во время процедуры пораженный участок кожи или ногтевой пластины обрабатывается препаратом, после чего подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Под действием света активируются природные фуранокумарины, содержащиеся в растении, что приводит к разрушению клеток грибка без повреждения окружающих тканей.

Разработчики подчеркивают, что одна из ключевых особенностей метода — эффективность против грибков, устойчивых к традиционным противогрибковым препаратам. По их оценке, у патогенов не формируется резистентность к такому механизму воздействия.

Дополнительным преимуществом новой технологии стало отсутствие системного влияния на организм. В отличие от стандартных антимикотических препаратов, действующее вещество применяется исключительно локально и не попадает в кровоток. Инженер-исследователь федерального центра развития биотехнологий и медицины университета Владислав Бобров пояснил, что препарат наносится с помощью шарикового роллера, а затем тот же участок сразу облучается встроенной ультрафиолетовой лампой.

Еще одна функция разработки связана с диагностикой: ряд грибковых возбудителей способен светиться под УФ-излучением, что помогает точно определить границы поражения.

На данный момент исследователи полностью завершили лабораторный этап испытаний «в пробирке». Следующим этапом станут тесты на лабораторных животных.

