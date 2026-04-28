Ученые выяснили, что динозавры выжили благодаря перьям и привычке к зиме

Международная группа палеонтологов под руководством Пола Олсена из Колумбийского университета предложила новое объяснение того, как динозавры стали доминирующей группой животных на планете. Результаты исследования, которые будут представлены на конференции Европейского союза геонаук в Вене в мае 2026 года, указывают на то, что ключевую роль в успехе динозавров сыграла их способность адаптироваться к суровым полярным зимам.

Согласно новой гипотезе, около 200 миллионов лет назад, в период раскола суперконтинента Пангеи, на планете существовал гигантский массив суши, который занимал большую часть Арктики и в три раза превосходил по площади современную Антарктиду. Исследователи изучили древние породы в регионе Джунгария на северо-западе Китая и обнаружили в озерных отложениях геологический материал, который мог попасть туда только с дрейфующим льдом. Это стало важным свидетельством того, что климат позднего триаса был не сплошным «парником», а гораздо более контрастным, с сезонными оледенениями и горными ледниками.

В это же время начались колоссальные извержения в Центрально-Атлантической магматической провинции. Вулканические аэрозоли заслоняли солнечный свет, что привело к еще большему похолоданию. Ученые предположили, что из-за эффекта высокого альбедо льды перестали таять и начали накапливаться, формируя временную полярную ледяную шапку. Она отражала солнечную энергию обратно в космос, запуская обратную связь, которая могла поддерживать суровый климат на протяжении тысяч лет.

Такая климатическая катастрофа нанесла сокрушительный удар по крупным видам животных, не способным приспособиться к резкому похолоданию. Однако динозавры, обитавшие в приполярных областях на территории современной Сибири и Китая, оказались в выигрышном положении. По мнению Олсена, они уже были адаптированы к суровым зимам, а часть из них, вероятно, обзавелась перьевым покровом — естественной теплоизоляцией, которая помогла им выжить и занять освободившиеся экологические ниши.

Палеонтолог Майк Бентон из Бристольского университета назвал выводы своих коллег «удивительными», подчеркнув, что представить первых динозавров в мире со снежными зимами — это настоящий прорыв для науки. По его словам, сочетание вулканических зим и падения уровня моря действительно могло стать решающим фактором, который позволил динозаврам превратиться из скромной группы животных в полноправных хозяев планеты.