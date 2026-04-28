Сперцян рассказал, чем «Краснодар» круче «Зенита»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре со Sport24 ответил на вопрос, в чем его команда на данный момент превосходит главного конкурента, петербургский «Зенит».

«Мы одна команда, одна семья, мы бьемся друг за друга, несмотря ни на что. Этим мы сильнее «Зенита», — заявил Сперцян.

25-летний футболист сборной Армении является воспитанником «Краснодара» и всю карьеру проводит за «быков». В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 37 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 16 передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн. Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года.

«Краснодар» является действующим чемпионом России. За три тура до конца РПЛ «быки» на одно очко опережают «Зенит» в «золотой гонке». «Краснодару» осталось сыграть в чемпионате с «Акроном», московским «Динамо» и «Оренбургом».