Происхождение человека оказалось сложнее: ученые выдвинули новую гипотезу после открытия в ДНК

Происхождение современных людей оказалось сложнее, чем считалось ранее: вместо одной группы предков Homo sapiens сформировался из нескольких популяций в Африке, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Калифорнийского университета в Дейвисе.

Анализ ДНК современных африканских народов показал, что ранние человеческие группы на протяжении сотен тысяч лет взаимодействовали и смешивались между собой. Ключевую роль сыграли данные 44 геномов народа нама, отличающегося высокой генетической вариативностью.

С помощью компьютерных моделей ученые сравнили разные сценарии происхождения человека. Наилучшее соответствие показала модель, где несколько популяций развивались параллельно, регулярно обмениваясь генами.

По оценкам исследователей, первые разделения между этими группами произошли 120–135 тысяч лет назад, но контакт между ними сохранялся еще множество поколений.

Таким образом, новая модель объясняет разнообразие ДНК современных людей без необходимости привлекать неизвестные древние виды человека, как предполагалось ранее.