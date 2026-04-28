Медиаклуб Lit Energy делегировал своего тренера в РПЛ

Медиафутбольный клуб Lit Energy попрощался с главным тренером Вадимом Гараниным, сообщив, что специалист переходит в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН».

Lit Energy отметил, что под руководством Гаранина команда провела 37 матчей в Медиалиге и лиге «На Пике», из которых в 27 одержала победы.

55-летний Гаранин ранее возглавлял «Тверь», «Енисей», «Сочи» и «Черноморец». Инициатором приглашения специалиста является спортивный директор «Пари НН» Антон Евменов — с Гараниным они работали вместе в «Енисее».

За три тура до конца РПЛ «Пари НН» находится в зоне вылета и отстает на два очка от зоны стыковых матчей. Нижегородцам предстоят непростые матчи против «Ахмата», ЦСКА и «Рубина».

Ранее сообщалось, что руководство «Пари НН» достигло договоренности с главным тренером Алексеем Шпилевским о снижении размера компенсации за досрочное расторжение контракта. По данным Sport Baza, специалист получит 20 млн руб. вместо изначально заложенных в соглашении 70 млн руб.