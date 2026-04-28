В «Ахмате» сообщили о серьезной травме основного вратаря: выбыл до конца сезона

Футбольный клуб «Ахмат» сообщил о том, что основной вратарь команды Вадим Ульянов выбыл до конца сезона из-за травмы бедра.

Голкипер повредил заднюю поверхность бедра в первом тайме матча 27-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Вместо Ульянова на поле вышел 19-летний Яхья Магомедов.

Медицинское обследование выявило, что на восстановление Ульянову потребуется три-четыре недели. Таким образом, футболист пропустит остаток сезона и вернется к тренировкам с командой только на летних предсезонных сборах.

24-летний воспитанник подмосковного футбола Вадим Ульянов перешел в «Ахмат» из «Кайрата» в январе 2025 года. В начале нынешнего сезона он был дублером опытного Георгия Шелия, но с ноября стал основным. Ульянов провел 13 матчей в РПЛ и пять в Кубке России, в которых пропустил 24 мяча и четырежды сыграл на ноль.

«Ахмат» занимает девятое место в РПЛ, набрав 32 очка в 27 матчах.