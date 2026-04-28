В Подмосковье пациенты закрыли почти 150 тыс. больничных через MAX

С начала 2026 года в Подмосковье пациенты закрыли больничный в чат-боте Денис в мессенджере MAX почти 150 тыс. раз, это позволяет оформить процесс без посещения поликлиники. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Закрыть больничный можно не выходя из дома — через чат-бот в MAX. <…> Врач проводит консультацию дистанционно и закрывает больничный», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Для этого жителям достаточно иметь прикрепление к поликлинике, подведомственной областному Минздраву. Напомним, что записаться на онлайн-прием к врачу через мессенджер можно в несколько кликов. Ссылка для подключения поступит в чат. За два часа до приема пациенту также придет напоминание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.