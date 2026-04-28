Представители Кадетской школы-интерната им. А. И. Покрышкина из Фрязина приняли участие в военно-патриотическом форуме

25 апреля в парке «Патриот» на базе учебно‐методического центра военно‐патриотического воспитания молодежи «Авангард» прошел I Межрегиональный военно‐патриотический форум «НВП». Мероприятие объединило педагогов, представителей военно‐патриотических клубов и родительской общественности со всего региона — все они собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы патриотического воспитания и начальной военной подготовки.

Как сообщили в Министерстве образования Московской области, Кадетскую школу‐интернат с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина из города Фрязино на форуме представляли два делегата: Олег Рубанов — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, руководитель военно‐патриотического клуба «Доблесть», а также председатель родительского комитета школы Павел Бражников.

Ключевой темой обсуждения стало возрождение начальной военной подготовки в образовательных учреждениях. Участники форума детально разбирали, как интегрировать современные технологии в учебный процесс и каким образом адаптировать опыт, полученный в ходе специальной военной операции, для образовательных и воспитательных целей.

Представители Кадетской школы‐интерната отметили высокую практическую ценность мероприятия. Полученные на форуме знания и опыт планируется активно внедрять в работу военно‐патриотического клуба «Доблесть». Кроме того, новые подходы и методики будут использованы при реализации регионального компонента цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном».

