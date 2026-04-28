Наши люди: как врач скорой помощи из Подмосковья превратила материнскую заботу в 50 тонн помощи фронту

В подмосковном отделении партии «Единая Россия» в День работника скорой помощи рассказали о проекте «Ложка за маму». Он вырос из инициативы врача скорой Ларисы Альбицкой и нацелен на поддержку участников СВО. Сын Альбицкой отправился на СВО в 2022 году.

«Я поняла: там каждый боец — это чей-то ребенок. Независимо от возраста, они все наши сыновья», — рассказала жительница.

Так родился проект «Ложка за маму», в рамках которого производятся сухпайки для военнослужащих. Чтобы освоить технологию бережной дегидратации продуктов, потребовалось пройти обучение в Томске. После этого жительница на собственной кухне и в оборудованных помещениях начала варить продукты, измельчать их и сушить в профессиональных дегидраторах. Чтобы наладить системную помощь, она обратилась в местное отделение «Единой России» в Солнечногорске.

«Многократный опыт обращения в общественную приемную партии показал: здесь действительно слышат и помогают действовать — не на словах, а на деле. Совместная работа с активистами „Единой России“ позволила масштабировать проект, привлечь новых добровольцев и выстроить прозрачную цепочку доставки. Я увидела действительно работающую структуру. И решила сама вступить в партию», — рассказала женщина.

Представители партии помогают с координацией с командованием частей, поиском оборудования и организацией сборов. Общий объем переданной гуманитарной помощи уже превысил 50 тонн.

На своем автомобиле врач постоянно выезжает в зону СВО, посещает мобильные госпитали. Бойцы стали называть ее «Мама Лариса». Она не только привозит на передовую гумпомощь, но также психологически поддерживает бойцов.

Параллельно женщина руководит местным отделением Всероссийского общества инвалидов. В планах — открытие дополнительного пункта заготовки, запуск программы психологической поддержки для родственников военнослужащих и продолжение личных выездов в госпитали. За свою деятельность Альбицкая получила ряд наград, в том числе медаль «За содействие в СВО».