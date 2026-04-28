Четыре новые подстанции скорой помощи откроют в Подмосковье до конца года

В Подмосковье в 2026 году планируется открыть четыре новые подстанции скорой помощи. Об этом в День работника скорой медицинской помощи сообщили в Московской областной думе.

Так, в Михнево городского округа Ступино появится подстанция на 5 бригад в смену. В деревне Судниково Волоколамска откроется кабинет врача общей практики (семейной медицины) с постом скорой помощи на 2 бригады в смену. Кроме того, два поста скорой помощи на 3 и 4 бригады появятся в селе Поречье Можайска и деревне Суханово Ленинского округа.

«В Московской области в службе скорой помощи работают почти 10 тыс. человек. Для них выстроена комплексная система поддержки», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Помимо областных мер поддержки в ряде округов предусмотрены муниципальные. К примеру, в Балашихе в 2023 году ввели единовременную выплату при трудоустройстве медиков поликлинического звена в размере 200 тыс. рублей. Ее получили более 100 медработников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трансформации службы скорой помощи в Подмосковье.