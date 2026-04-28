Что жарить на майских, если не хочется мяса: подборка идей от шеф‑повара

Не у всех на майских праздниках есть желание или возможность жарить традиционный мясной шашлык. Кто‑то соблюдает диету, кто‑то постится, кто‑то просто хочет чего‑то полегче. Это не повод отказываться от мангала: овощи, рыба и сыр на огне легко превращаются в полноценный праздник вкуса. О том, как это сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал шеф‑повар Алексей Боголюбов.

Овощи: не гарнир для галочки, а главный герой мангала

По словам эксперта, овощи на гриле давно перестали быть просто дополнением к мясу. Шеф отметил, что лучше всего на решетке чувствуют себя баклажаны, кабачки, сладкий перец, шампиньоны, кукуруза и репчатый лук.

«Я всегда прошу нарезать овощи крупно — толстыми кружками или половинками. Так они не пересушиваются и остаются сочными внутри», — поделился он.

Перед жаркой овощи, по его словам, просто нужно перемешать с растительным маслом, солью, перцем и сушеными травами. Мариновать часами не требуется: достаточно 10–15 минут, пока разгораются угли. Особенно хорошо, как заметил Боголюбов, баклажаны и перец раскроются, если их после гриля сложить в миску, накрыть крышкой и дать «дойти» в собственном жаре.

Рыба: быстрый и легкий вариант для майских

Рыба, по словам шеф‑повара, станет отличной заменой мясу, когда не хочется тяжелой еды. На мангале лучше всего делать стейки из семги, форели, судака и скумбрии. При этом мариновать рыбу нужно не больше 20–30 минут: в оливковом масле, лимонном соке, с чесноком и травами.

«Если держать дольше, специи перебьют вкус, а лимон может „сварить“ рыбу еще до мангала», — отметил Боголюбов.

Важно не передержать рыбу на углях: как только мякоть станет матовой и будет легко расслаиваться вилкой — нужно убирать на тарелку. Фольга или решетка‑противень спасут нежное филе от прилипания к решетке и распада на куски.

Сыр на гриле: быстрый хит для компании

Отдельно шеф-повар остановился на сыре. По его словам, это «секретный фаворит» тех, кто хоть раз пробовал не только мясо на шампурах.

«Мы чаще всего берем сулугуни, адыгейский и специальные сыры для гриля — они держат форму и не растекаются», — перечислил эксперт.

Сыр, по словам Боголюбова, нужно нарезать толстыми ломтиками, смазать маслом, посыпать специями и выложить на хорошо прогретую решетку.

«Главное — не отходить: минуту‑две с каждой стороны, появилась корочка и легкие полоски от решетки — сразу снимать», — пояснил шеф.

Такой сыр хорошо сочетается с теми же овощами‑гриль, свежими томатами и зеленью. Шеф подчеркнул, что майский мангал легко превращается в полноценный «безмясной» ужин: если правильно подобрать овощи, рыбу и сыр, никто в компании не будет скучать по классическому шашлыку.

