Подмосковные жители старшего возраста могут посоревноваться в навыках работы с интернетом на всероссийском конкурсе

Как сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, стартовал прием заявок на 12‐й Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2026».

Мероприятие открыто для широкой аудитории старшего поколения: участвовать могут пенсионеры и граждане старше 50 лет, в том числе пенсионеры‐инвалиды. Главное условие — наличие навыков работы с компьютером и интернетом, приобретенных самостоятельно или на специальных курсах. Конкурс призван поддержать стремление людей старшего возраста осваивать современные технологии, делиться опытом и демонстрировать свои достижения в цифровой среде.

В этом году участники смогут заявить о себе в нескольких номинациях: «Мои интернет‐достижения», «Моя интернет‐инициатива», «Я — интернет‐звезда», «Я волонтер!», специальная номинация «Авторские методики преподавания».

Прием конкурсных работ продлится с 28 апреля по 27 октября 2026 года, а итоги подведут в декабре. Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт «Азбука интернета», перейти в раздел «Конкурс» и выбрать пункт «Заявка на участие». К заявке необходимо приложить свою работу в соответствии с выбранной номинацией и две личные фотографии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.