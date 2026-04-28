Предприниматель из Красногорска приглашает на бесплатные лекции по краеведению

В Красногорске стартовал необычный культурный проект — цикл бесплатных лекций по краеведению. Как сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, мероприятия открыты для всех желающих — никаких ограничений по возрасту и предварительной подготовке нет.

Первая встреча уже состоялась и вызвала живой интерес у жителей города. Темой стали уникальные исторические снимки. Участники вместе с краеведом и художником Дмитрием Дроздецким изучали аэрофотоснимки Красногорска, сделанные германскими военно‐воздушными силами в начале 1942 года. Эти кадры позволили взглянуть на город глазами противника и увидеть его облик в военные годы.

Особое внимание уделили фотографиям исторического «Гастронома» на Советской, 2. Гости рассматривали снимки фасада здания и редких кадров его интерьеров, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней. Дополнила картину живая история: старожил Красногорска Валентина Румянцева поделилась воспоминаниями о своем детстве в военном городе. Ее рассказы оживили прошлое и позволили участникам прочувствовать атмосферу тех лет.

Инициатива реализована совместными усилиями предпринимательницы Даши Махортовой и Красногорского историко‐краеведческого общества. Встречи будут проходить в пространстве «Айзон. Цветы и Кофе» на регулярной основе. Организаторы планируют продолжать цикл лекций, раскрывая разные страницы истории Красногорска. Слушатели смогут узнать о значимых событиях, знаковых местах и людях, внесших вклад в развитие города.

Узнать о предстоящих краеведческих лекциях и других мероприятиях можно в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Щелковского колледжа и пообщался со студентами.