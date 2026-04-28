В Московской области провели региональный слет «Пост № 1»

В Подмосковье провели региональный слет «Пост № 1» Московской области, он состоялся на площади Славы городского округа Подольск. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Участниками мероприятия стали 50 команд из 23 округов, оно направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти и совершенствование церемониальной подготовки участников Поста № 1. Организаторы подчеркнули, что слет позволит школьникам глубже изучать историю Отечества, освоить церемониальные навыки и сформировать уважение к ратным традициям страны.

В программу вошли пять этапов, в том числе викторина «Страницы истории Отечества», церемониальная подготовка «Заступление на пост», «Возложение гирлянды», «Равнение на знамя» и «Техника обращения с оружием». Первое место заняла группа Почетного караула «ДМЦ Альбатрос» из городского округа Домодедово.

Отметим, что слет организован при поддержке областного Минобразования.

