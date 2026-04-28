Агрессивное поведение собак чаще связано с хозяевами и условиями содержания, а не с породой, как многие часто заявляют, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Линкольна.

Ученые опросили более 180 экспертов — кинологов, тренеров и специалистов по поведению животных — и выделили три ключевых фактора риска: поведение владельца, среда и индивидуальный опыт собаки.

Самым важным фактором оказалось воспитание. По словам специалистов, использование жестких методов дрессировки, основанных на страхе и наказании, значительно повышает озлобленность питомца.

«Такие методы подавляют поведение, но не решают причину, вызывая фрустрацию, которая может привести к агрессии. Подобно человеку, в собаках может накапливаться обида за несправедливую жестокость в свой адрес», — объяснила исследователь Энн Бэйслингтон-Дейвис.

Эксперты также подчеркнули, что владельцы часто не понимают сигналы стресса у животных, что увеличивает риск собачей враждебности в целом.

Дополнительным фактором может стать нестабильная или шумная обстановка дома, вызывающая у собаки тревожность. К примеру, если хозяева ссорятся, то негатив и разговоры на повышенных тонах могут отразиться на питомце.

При этом ученые не нашли убедительных доказательств того, что определенные породы изначально более агрессивны. По их словам, гораздо важнее условия жизни, здоровье и отношение к щенку в начале воспитательного пути.