Золото, крокодилы и тайна 2009-го: В Панаме обнаружили гробницу возрастом 1000 лет

В провинции Кокле (Панама) ученые завершили исследование богатого захоронения, обнаруженного еще в 2009 году на территории археологического памятника Эль-Каньо. О находке сообщает Arkeonews.

Работы затянулись из-за обилия металлических предметов, но в итоге археологам открылась картина погребения местной знати, датируемого 800–1000 годами нашей эры.

Центральное место в гробнице занимал мужчина высокого социального статуса. Об этом говорят найденные рядом с ним золотые украшения с характерными изображениями крокодилов и летучих мышей. Вместе с ним были захоронены и другие люди, однако главным лицом, по словам руководителя раскопок Джулии Майо, был именно он.

Находка подтверждает теорию о том, что Эль-Каньо на протяжении двух столетий служил элитным некрополем (ранее там обнаружили еще девять подобных гробниц). Высокое качество золотых артефактов указывает на развитое мастерство местных металлургов и доступ древнего населения к ценным ресурсам задолго до прихода испанцев.

