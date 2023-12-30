Американский эксперт рассказал о самом слабом месте украинской ПВО

Военный аналитик Дэвид Экс на страницах издания Forbes рассказал о том, что за все время специальной операции украинцы не сумели перехватить ни единой ракеты Х22, хотя их было выпущено по украинским объектам порядка 300 штук. Такие ракеты несут на своей подвеске бомбардировщики Ту-22М3. Средства противовоздушной обороны Украины попросту не дотягиваются до самолетов, которые проводят запуск ракет с недосягаемой для ВСУ дистанции.

«Стандартная ударная ракета Ту-22М3 Х-22/32, имеет дальность действия более 500 миль», - указал Экс.

Ни одна система ПВО, из доступных украинцам, не способна дотянуться на такую дистанцию. Даже хваленые Patriot не в состоянии запустить ракеты на такую дальность. Только старые советские системы С-200 могут хоть как-то пробовать добить до бомбардировщиков, но вряд ли украинцы сохранили у себя значимое количество таких комплексов. Вдобавок к этому, для успешного поражения Ту-22М3 все обстоятельства для ВСУ должны сложиться исключительно в их пользу.