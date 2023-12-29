Американский флот перевел свои корабли от побережья Йемена поближе к территории Израиля

Два десантных корабля военно-морских сил Соединенных Штатов были переброшены из Красного моря в восточную часть Средиземноморья.

Такая команда от Пентагона последовала в отношении кораблей ВМС США Bataan и Carter Hall. Они должны присоединиться к десантному кораблю-доку USS Mesa Verde и в дальнейшем действовать одной группой. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на публичное заявление представителей американского флота.

Такое решение было принято из-за обострение палестино-израильского конфликта. На борту этих двух кораблей находится батальон Корпуса морской пехоты США, и они готовы к немедленному реагированию.