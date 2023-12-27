По мнению журналистов из Foreign Affairs, внешняя разведка РФ очень сильно повысила свою эффективность с момента начала специальной операции.

У издания из Соединенных Штатов вышла статья, в которой Службе внешней разведки России дана самая превосходная оценка.

«Российская сеть внешней разведки, похоже, вернулась с удвоенной силой. И она становится все более изобретательной», - указали авторы статьи.

Резиденты в своей работе все чаще опираются на иностранных граждан. Сами разведчики черпают все новые и новые силы в своем противостоянии Западу. Они активизировали работу в Европе и других западных государствах, одновременно противодействуя диверсиям украинских спецслужб на собственной территории.