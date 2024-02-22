Арахамия: если США не предоставят вооружение, некоторые участки фронта нужно будет закрыть людьми

Если США не предоставят Украине помощь или она будет существенно уменьшена, некоторые участки фронта «придется закрывать людьми», заявил глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

«Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет и тогда вам надо меньше людей, потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием», — сказал Арахамия.

Также он допустил возможность повышения налогов для подготовки и экипировки мобилизованных украинцев.

Арахамия считает, что без жесткой мобилизации не обойтись, так как в действующих бригадах недокомплект личного состава до 40%.

Ранее украинский депутат Дмитрий Наталуха признал дефицит на Украине рабочей силы на фоне мобилизации и эмиграции.