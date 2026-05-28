Атака БПЛА на регионы России 28 мая 2026 года: что известно к этому часу

В ночь на 28 мая 2026 года ряд российских регионов подверглись воздушным атакам. О ситуации на местах оперативно проинформировали главы субъектов федерации.

Севастополь: силы ПВО сбили беспилотник над Северной стороной

Первые сообщения об атаке в Севастополе начали поступать около трех часов ночи. Губернатор Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере «МАКС» известил жителей о работе систем противовоздушной обороны: «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбит один БПЛА в районе Северной стороны». Позже поступила информация, что над городом был перехвачен еще один украинский беспилотник.

Воронежская область: режим опасности и атака на Богучарский район

В Воронежской области сигнал тревоги был объявлен накануне вечером. Около 22:18 опасность атаки БПЛА была введена на территории всего региона, в Россошанском, Острогожском, Бобровском и Бутурлиновском районах сработали системы оповещения.

Уже после полуночи, в 00:14, сирены включили в Богучарском районе. Губернатор Александр Гусев предупредил о непосредственной угрозе: «Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112». По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Краснодарский край: падение обломков в районе Туапсе

Оперативный штаб Краснодарского края проинформировал, что в результате ночной атаки обломки беспилотников упали на территории морского терминала. В штабе уточнили, что возгорание, возникшее из-за падения фрагментов дронов, было оперативно ликвидировано.

Кроме того, губернатор Вениамин Кондратьев доложил о последствиях террористической атаки в Краснодаре: один человек погиб при ударе по многоквартирным домам, еще трое получили травмы в порту Кавказ.

Самарская область: угроза массовой атаки

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил введение ограничительных мер в связи с угрозой массовой атаки беспилотников. Жителей призвали сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и в случае сигнала тревоги спускаться на нижние этажи или в укрытия. Сводки о последствиях атаки пока уточняются.

Другие регионы

По сообщениям экстренных служб, в ночь на 28 мая украинские БПЛА уничтожались или подавлялись средствами радиоэлектронной борьбы также в небе над Белгородской, Волгоградской, Курской, Орловской и Тульской областями. Информация от глав этих регионов продолжает поступать.

Контекст

Атаки на регионы России носят систематический характер. Предыдущей ночью, на 27 мая, силами ПВО было перехвачено и уничтожено в общей сложности 140 украинских беспилотников над различными субъектами федерации.