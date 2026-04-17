Атака БПЛА ВСУ на Россию 17 апреля 2026: дело о теракте и поврежденный танкер

В ночь на 17 апреля 2026 года российские регионы вновь подверглись атакам украинских беспилотников. Под ударом оказались Ленинградская, Ивановская области и Краснодарский край. Силы противовоздушной обороны уничтожили несколько дронов, в аэропорту Пулково вводились временные ограничения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки на Кубань.

Ленинградская область: четыре дрона сбито

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ночь на 17 апреля силами ПВО было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В связи с угрозой атаки беспилотников Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково: «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Санкт-Петербурга (Пулково) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы».

Ивановская область: объявлена опасность атаки БПЛА

В Ивановской области в начале ночи 17 апреля была объявлена опасность атаки беспилотников. Сообщение об угрозе распространили экстренные службы региона. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными уведомлениями. Информации о сбитых дронах или последствиях атаки на территории области не поступало.

Краснодарский край: дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») по факту атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. В ведомстве сообщили, что в результате атаки пострадали мирные жители, а также повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Туапсе, Сочи и Новороссийске.

«В результате атаки беспилотников ВСУ в Туапсинском районе повреждены частные и многоквартирные жилые дома, детский сад, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. В акватории Черного моря в районе Новороссийска повреждение получил нефтяной танкер», — говорится в сообщении СК.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в Туапсе в результате падения обломков дронов погибли двое детей — пяти и четырнадцати лет, еще двое взрослых пострадали. В Сочи обломки беспилотника упали на жилой дом в поселке Лоо, повреждена кровля и остекление, пострадавших нет.