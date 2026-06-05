Зарплаты в РФ взлетели на 30% за пять лет: Путин на ПМЭФ поставил задачу выйти на устойчивый рост с 2027 года

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ озвучил впечатляющие цифры: за последние пять лет реальные зарплаты в стране подскочили на 30%. При этом глава государства поставил перед правительством новую задачу — со следующего года вернуться к устойчивым темпам роста экономики. Россия сохранила основу макроэкономической политики, и движение вверх обеспечено, заверил он.

Выступая в Санкт-Петербурге, Владимир Путин привел статистику, которая опровергает пессимистичные прогнозы западных «экспертов». За пять лет заработные платы в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. То есть с учетом инфляции. Президент назвал этот темп «безусловно, высоким». Однако останавливаться на достигнутом нельзя.

Путин поставил новую задачу: дальнейший уверенный рост зарплат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда. А также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений и за счет потенциала российской сильной инженерной школы. То есть деньги должны приходить не от печатного станка, а от реальной эффективности экономики.

Заявление президента прозвучало на фоне обсуждения мер по поддержке промышленности и технологического суверенитета. Россия, по мнению главы государства, должна не просто наращивать зарплаты, но и делать это за счет умной работы, а не только за счет сырьевых доходов. Инженерная школа, технологии, производительность — вот три кита, на которых будет строиться благосостояние граждан.

Ранее Путин на ПМЭФ дал неожиданное определение суверенитета и призвал к эффективности.