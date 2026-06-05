Российский лидер перевернул привычное понимание суверенитета. Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил: суверенитет — это не изоляция и не возможность делать дорого и медленно. Это «быть сильнее и умнее». А значит — эффективнее инвестировать, точнее управлять ресурсами и технологически развиваться. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин дал емкую и неожиданную трактовку ключевому понятию. По его словам, настоящий суверенитет требует не громких лозунгов, а конкретной эффективности. Нельзя прикрываться независимостью, чтобы оправдывать медлительность, неудобство или расточительство.

Наоборот, суверенное государство обязано действовать максимально активно, с наибольшей отдачей на всех участках работы. Суверенитет означает быть сильнее и умнее, а значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитиеа.

Путин подчеркнул, что настоящий суверенитет — это не повод для расслабления, а вызов к повышению производительности. Россия должна не просто отстаивать свою независимость, но и доказывать ее экономическими успехами, технологическими прорывами и качеством жизни граждан. Слова президента прозвучали как руководство к действию для чиновников и бизнеса: никакой самоизоляции, только прагматизм, скорость и конкурентоспособность. Иначе суверенитет останется пустой декларацией.

Ранее Путин предупредил о рисках хранения активов в долларах и евро.