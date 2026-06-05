Дорожники Подмосковья провели ремонт линий освещения

Специалисты Мосавтодора провели ремонт линий освещения на 15 региональных дорогах в девяти округах Подмосковья в рамках летнего содержания. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, улице 1 Мая в Егорьевске, улицах Индустриальной и Школьной в микрорайоне Климовск в Подольске, улице Ахмет-хан Султана в Жуковском, проспекте Победы. Кроме того, ремонт провели на улицах Чайковского и Колхозной и 89-м км Каширского шоссе в Ступине, Ратехинском шоссе в Звенигороде, на дорогах в деревне Назимиха под Щелково, поселке городского типа Тучково Рузского округа, поселке Часцы Одинцовского округа.

Линии освещения восстановили и в Люберцах — на улице Жуковского в деревне Пехорка и на дороге в поселке городского типа Красково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.