Москва, Подмосковье и Татарстан возглавили рейтинг инвестклимата: Путин назвал регионы, где создают рабочие места

Владимир Путин огласил свежий рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. В топ вошли Москва, Московская область, Татарстан, Башкортостан и Нижегородская область. Впервые в списке лучших оказался и Санкт-Петербург. Президент подчеркнул: суверенитет такой огромной страны, как Россия, зависит не только от столиц, но и от каждого региона, который привлекает инвестиции и создает рабочие места.

Пятого июня на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин представил национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах федерации. Лидерами признаны Москва, Московская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Нижегородская область. Главная сенсация — в пятерку лучших впервые вошел Санкт-Петербург, который ранее не поднимался так высоко. Президент отметил, что это результат системной работы и доказательство того, что регионы способны конкурировать с традиционными промышленными гигантами.

Выступая на пленарной сессии, глава государства подчеркнул: суверенитет России не может держаться на одной лишь силе Москвы и пары крупных центров. Устойчивость страны обеспечивается, когда каждый субъект федерации активно привлекает капитал, запускает производства, благоустраивает города и создает качественные рабочие места. По словам Путина, именно такой подход позволяет двигаться вперед даже в условиях внешнего давления.

Рейтинг инвестиционного климата составляется на основе опросов предпринимателей и анализа реальных условий для бизнеса: доступность инфраструктуры, административные барьеры, поддержка инвесторов. Лидеры списка показали лучшие результаты по этим параметрам. Теперь остальным регионам есть на кого равняться.

Ранее Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост с 2027 года.