Ксения Алферова показала утреннее селфи без макияжа и фильтров и призналась, что иногда чувствует себя никому не нужной

Российская актриса Ксения Алферова, которой в этом году исполнилось 52 года, решила поделиться с поклонниками откровенными снимками, пишет Леди.Mail. В своем блоге она опубликовала утренние фотографии, сделанные при естественном освещении.

Отмечается, что на этих кадрах Алферова запечатлена без макияжа и без использования фильтров. В подписи к фото она призвала подписчиков начинать каждый день с позитивным настроем. Однако, несмотря на внешний оптимизм, актриса призналась, что иногда испытывает ощущение, будто она никому не нужна.

«Кто там хмурый проснулся? Не годится так! Посмотрите в окно, там новый день вам озорно подмигивает. Он такой единственный, больше он к вам такой не придет. Он приглашает вас познакомиться с ним поближе и прожить целиком и полностью. Не стоит отказываться», — написала артистка.

Напомним, что в 2026 году в СМИ появилась информация о разводе Алферовой с актером Егором Бероевым. Слухи о расставании супругов ходили еще с 2023 года. Тогда они перестали появляться на публике вместе, а сама актриса перестала публиковать семейные фотографии и поздравлять мужа с днем рождения.

Позже Бероев официально подтвердил, что их брак распался еще в 2022 году. Он попросил не распространять недостоверные сведения и не вмешиваться в частную жизнь. После этого стало известно, что актер заключил новый брак. Его избранницей стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Девушка также исполнила главную роль в фильме Бероева «Кукла».

Ранее сообщалось, что актриса Ирина Пегова восхитила фанатов новой фотосессией.