Виторган увез девятилетнего сына от Собчак из России

Российский актер Максим Виторган вновь привлек внимание поклонников своей личной жизнью, пишет Super. В своем блоге он сообщил, что покинул Россию вместе с девятилетним сыном от телеведущей Ксении Собчак.

По словам артиста, они отправились на отдых в Сингапур. Прямо на борту самолета Виторган сделал трогательное селфи. На снимке мальчик сидит в наушниках и улыбается, пока отец его фотографирует.

У Виторгана и Собчак один общий сын. Пара развелась весной 2019 года, но, по словам самой Ксении, развод прошел мягко и деликатно для ребенка. Мальчик носит двойную фамилию — Виторган-Собчак.

Судя по социальным сетям, отношения между бывшими супругами остаются теплыми. Недавно они вместе отметили девятилетие общего ребенка. Собчак даже показывала кадры с празднования в своем блоге.

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