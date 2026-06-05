Путин: европейские элиты провоцируют хаос, а вклад G7 ниже, чем у БРИКС
Путин: европейские элиты провоцируют хаос, а вклад G7 ниже, чем у БРИКС
Фото: [Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф]
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2026. Модератором сессии выступила журналистка из Индии Гита Мохан.
Российский лидер заявил, что страна всегда открыта для всех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве. При этом, по словам Путина, европейские элиты сознательно провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые государства.
Президент привел экономические аргументы: вклад так называемой «большой семерки» в рост мировой экономики сегодня ниже, чем у стран БРИКС. Мир становится более справедливым, когда экономическое развитие охватывает все больше государств, подчеркнул он.
Корни нынешней глобальной турбулентности Путин видит в переходе от «вертикальной» однополярной модели к многополярному устройству.
Ранее Воробьев подписал соглашение с платформой «Россия — страна возможностей».