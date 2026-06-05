Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Российский лидер заявил, что страна всегда открыта для всех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве. При этом, по словам Путина, европейские элиты сознательно провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые государства.

Президент привел экономические аргументы: вклад так называемой «большой семерки» в рост мировой экономики сегодня ниже, чем у стран БРИКС. Мир становится более справедливым, когда экономическое развитие охватывает все больше государств, подчеркнул он.

Корни нынешней глобальной турбулентности Путин видит в переходе от «вертикальной» однополярной модели к многополярному устройству.

Ранее Воробьев подписал соглашение с платформой «Россия — страна возможностей».