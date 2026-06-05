«Выдохнуть получится только утром»: ждать ли обрушения мощной магнитной бури 6 июня

Метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию. Магнитная буря 6 июня остается одной из самых сильных с начала лета и может повлиять на состояние здоровья миллионов людей.

Причиной геомагнитного шторма стали мощные вспышки на Солнце, зарегистрированные в первых числах июня. По оценкам специалистов, последствия солнечной активности будут ощущаться даже после прохождения пика возмущений.

Почему возникла магнитная буря 6 июня

Накануне ученые зафиксировали на Солнце две мощные вспышки. Первая достигла уровня M9.3 и оказалась одной из самых сильных за последние недели.

Особое внимание специалистов привлекло редкое явление, получившее название «черный взрыв». Во время второй вспышки произошло разрушение облака нейтрального водорода в солнечной короне. Подобные процессы считаются необычными и свидетельствуют о высокой активности звезды.

Именно выбросы солнечной энергии привели к возмущению магнитного поля Земли.

Какая магнитная буря ожидается 6 июня

Согласно прогнозам, геомагнитная обстановка останется напряженной большую часть суток.

После сильного шторма, который развивался вечером 4 июня и сохранялся 5 июня, магнитосфера начнет постепенно успокаиваться только утром 6 июня.

До девяти часов утра сохраняются остаточные геомагнитные возмущения. Лишь после этого показатели начнут возвращаться к относительно спокойным значениям.

Несмотря на улучшение ситуации, чувствительные люди могут ощущать последствия магнитной бури еще некоторое время.

Как магнитная буря влияет на самочувствие

Во время сильных геомагнитных колебаний некоторые люди жалуются на ухудшение состояния.

Наиболее распространенные симптомы:

головная боль;

слабость;

сонливость;

снижение концентрации внимания;

раздражительность;

скачки артериального давления;

учащенное сердцебиение.

Особенно внимательно к здоровью рекомендуется относиться людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Кто находится в группе риска

Наиболее чувствительными к изменениям космической погоды считаются:

люди с гипертонией;

пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

пожилые люди;

беременные женщины;

люди с хронической усталостью;

граждане, испытывающие высокий уровень стресса.

Однако даже полностью здоровые люди во время сильных магнитных бурь иногда отмечают ухудшение самочувствия.

Что делать во время магнитной бури 6 июня

Специалисты рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности.

Для поддержания хорошего самочувствия желательно:

пить достаточное количество воды;

избегать переутомления;

отказаться от чрезмерных физических нагрузок;

сократить употребление алкоголя;

соблюдать режим сна;

чаще бывать на свежем воздухе;

контролировать артериальное давление.

При ухудшении самочувствия необходимо следовать рекомендациям лечащего врача.

Когда будут следующие магнитные бури

Спокойная геомагнитная обстановка продлится недолго.

По предварительным прогнозам, новая серия магнитных бурь ожидается в период с 11 по 13 июня. Специалисты продолжают следить за активностью Солнца, поскольку ситуация может меняться в зависимости от новых вспышек и выбросов плазмы.

Коротко: главное

Магнитная буря 6 июня стала следствием мощных солнечных вспышек.

На Солнце зафиксировано редкое явление, известное как «черный взрыв».

Остаточные геомагнитные возмущения сохранятся до утра 6 июня.

Метеозависимым людям рекомендуется соблюдать режим отдыха и внимательно следить за самочувствием.

По оценкам специалистов, после завершения текущего геомагнитного шторма ситуация постепенно стабилизируется. Однако июнь остается месяцем повышенной солнечной активности, поэтому новые всплески космической погоды вполне возможны.