Удобство с отсрочкой: Путин предупредил о скрытой цене иностранных сервисов

Зарубежные цифровые сервисы на старте кажутся максимально комфортными, но расплата за такую легкость наступает неизбежно. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге.

Обращаясь к участникам форума, глава государства подчеркнул, что внешнее удобство иностранных платформ — лишь видимая часть картины. Рано или поздно, по его словам, проявляется настоящая цена зависимости от них.

«Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости», — цитирует Путина ТАСС.

Президент напомнил, что Россия на собственном опыте уже столкнулась с последствиями такого доверия к зарубежным цифровым продуктам. Этот урок, по его мнению, должен быть учтен в будущем. В частности, Путин акцентировал внимание на развитие отечественных сервисов в РФ.

Выступая на ПМЭФ, глава государства отметил высокие темпы развития отечественных цифровых решений. Речь идет о торговых маркетплейсах, финансовых сервисах, городских платформах, медицине и обучении. По словам Путина, эти технологии уже улучшают качество жизни не только в России, но и в десятках стран мира, где они успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Он подчеркнул: Россия уже давно удерживает лидирующие позиции в мире по скорости внедрения цифровых платформ.

Ранее сообщалось, что Путин на ПМЭФ дал неожиданное определение и призвал к эффективности.