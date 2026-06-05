Школу на 1170 учеников построят в новом жилом квартале «Яуза парк» в Мытищах

В городском округе Мытищи на территории жилого квартала «Яуза парк» началось строительство современной школы на 1170 мест. Образовательное учреждение возводится в рамках комплексного развития микрорайона: параллельно здесь идут работы по созданию детского сада, поликлиники и паркингов. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Общая площадь будущей школы достигнет почти 19 тыс. кв. м. Пространство внутри здания спланировано с учетом возрастных особенностей учащихся — предусмотрены отдельные зоны для учеников начальных, средних и старших классов.

Образовательная инфраструктура школы будет включать специализированные кабинеты для углубленного изучения предметов: здесь оборудуют помещения для занятий физикой, химией, биологией, информатикой и иностранными языками. Помимо учебных классов, в здании разместят актовый зал вместимостью 400 человек, 2 спортивных зала, библиотечно‐информационный центр и просторную столовую, способную одновременно принять почти 600 учащихся.

В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные мероприятия. Завершить возведение школы планируется в III квартале 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.