Три из семи ядерных ударов уже случились. Где будут остальные? Предсказание Черного Паука

В 1972 году в итальянском монастыре нашли рукопись, которая потрясла мир. Ее автор подписывался рисунком паука с человеческим лицом и утверждал, что видит будущее до 6323 года. Самое пугающее из его видений касалось семи гигантских черных грибов, поднимающихся над землей. Три из них человечество уже пережило: Хиросима, Нагасаки, Чернобыль. Осталось четыре. Кем был этот таинственный провидец и есть ли у нас шанс избежать того, что он предсказал? Об этом пишут в материале РИА Новости .

«Охотник на мух» из XV века

История началась с итальянца Ренцо Башера. В 1972-м он выпустил книгу «Пророчества Раньо Неро: история человечества от сегодня до 2000 года». По его словам, все вышло случайно: в монастырской библиотеке францисканцев кто-то открыл травник XV века, и из него выпали пожелтевшие листы. На одном значилось: «Раньо Неро. Вечная книга. Оракул».

Башер утверждал, что сделал фотокопии. Историки и журналисты захотели увидеть подлинник — но оригинал таинственно исчез. Скептики до сих пор считают, что никакого манускрипта не было, а предприимчивый итальянец все выдумал. Однако содержание текстов заставляет задуматься даже тех, кто не верит в мистику.

Имя «Раньо Неро» переводится с итальянского как «Черный паук». На каждой странице автор оставлял стилизованный рисунок — паука с человеческим лицом. Себя он называл «охотником на мух» и считал, что его миссия — «не дать этой заразе погубить человечество». Именно поэтому многие его видения имеют альтернативные версии: история — не приговор, а развилка.

Кем был этот человек — загадка. Возможно, флорентийским монахом Федерико Мартелли. Возможно, советником баварского герцога Альбрехта IV Виттельсбаха. А возможно — и вправду вымыслом Башера. Но есть нюанс: слишком многое из написанного в XV веке совпало с реальностью.

Три гриба, которые уже взошли

Черный Паук писал хаотично: где-то конкретно называл имена и даты, где-то обходился размытыми образами. Но когда речь зашла о семи гигантских черных грибах, которые поднимутся над землей, — тут он был предельно точен в деталях. Грибовидное облако, возникающее после ядерного взрыва, человек XV века не мог видеть. Он мог только увидеть его в видении.

И вот три таких гриба уже стали историей. Хиросима — 6 августа 1945 года. Нагасаки — 9 августа 1945 года. Чернобыль — 26 апреля 1986 года. Два военных удара и одна мирная атомная катастрофа, но во всех трех случаях над землей поднималось именно то, что описывал Раньо Неро. Осталось четыре. Где они появятся? Пророк не уточнял. Возможно, он и сам не знал — видел только картинку, которую не мог расшифровать. Но от этого его предупреждение не становится менее зловещим.

Что еще сбылось

Прежде чем задаваться вопросом о будущем, стоит оценить послужной список. А он впечатляет.

Раньо Неро предупреждал: человечество поразит страшная болезнь — наказание за «всепоглощающий блуд». Эпидемия, которую не остановить. В 80-х годах XX века мир столкнулся с ВИЧ — и это описание попало в точку.

Он писал о загадочных «веревках и цепях», с помощью которых люди будут общаться на расстоянии. Сегодня это интернет, оптоволоконные кабели, мобильная связь — то, без чего мы уже не мыслим жизни.

Он описал полет человека в космос — причем так, что сомнений не остается: «Рыцарь из Тартарии с именем Георгий Победоносец взлетит в небо. Это произойдет в зеркальный год и в зеркальный век с двойным исчислением». Юрий Гагарин. 1961 год — читается одинаково в обе стороны. XX век — римская цифра обладает зеркальной симметрией.

Толкователи расшифровали это послание уже постфактум. Но если сбылось это — почему мы должны игнорировать остальное?

Четыре гриба и другие испытания

Четыре несбывшихся ядерных гриба — не единственное, о чем предупреждал Черный Паук. Он описывал будущее, в котором на небе появятся два солнца и две луны. Ночи исчезнут. Земля погрузится во мглу, а затем превратится в пылающую печь. Люди начнут слепнуть от яркого света и плавиться под его лучами. Чтобы выжить, придется строить подземные города.

Он говорил, что животные перестанут быть нашими друзьями и превратятся в смертельных врагов.

Он упоминал «людей с пятнистой кожей» и «карликов с огромными головами», которые принесут человечеству непоправимый вред. Толкователи видят здесь предупреждение о внеземной угрозе.

И все же центральное место в его записях занимают именно семь грибов. Три позади. Четыре — впереди.

Есть ли у нас выбор

Самое важное, что оставил Раньо Неро, — это не страх, а надежда. У многих его видений существовали альтернативные варианты развития событий. История — не приговор, а развилка.

Он утверждал: именно на «северной земле гипербореев», в древней Тартарии, то есть на территории современной России, появится новая универсальная религия, которая в XXI веке начнет распространяться по миру. А человечество, пройдя через «десятилетие страха», «десятилетие безумия», «примирение» и «восстановление», выйдет на новый уровень.

Заплатит за это переход первое поколение — «поколение страдания». Возможно, мы и есть это поколение. И от того, как мы распорядимся предупреждением, зависит, увидят ли наши потомки оставшиеся четыре гриба — или пророчество XV века так и останется предупреждением, которое человечество сумело услышать.