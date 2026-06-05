«В любой момент могут изъять»: Путин предупредил о рисках хранения активов в долларах и евро

Президент России Владимир Путин продолжает выступление на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства предупредил, что любая страна, включая Россию, может в любой момент лишиться доступа к своим активам, номинированным в долларах и евро.

По словам Путина, на Западе поводы для изъятия активов других государств могут быть любыми — от политических конфликтов до отношения к международному движению ЛГБТ*. Президент привел экономическую статистику: уровень государственного долга России составляет 16,4 процента от ВВП. Для сравнения, госдолг Еврозоны достиг 81,7 процента от ВВП.

Российский лидер также отметил, что практика замораживания и «воровства» международных резервов России негативно сказалась на доверии к доллару и евро как к резервным валютам. Запад, по его словам, перестал быть заинтересован в общих правилах торговли с того момента, как начал проигрывать в конкурентной борьбе.

Ранее Путин уже называл блокировку российских активов незаконной. В Кремле неоднократно заявляли, что ответные меры будут симметричными и продуманными. Выступление президента на ПМЭФ продолжается, ожидаются новые темы.

*признано в РФ экстремистским и запрещено