Мобильные лаборатории проверили качество воздуха в шести округах Подмосковья

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» проверили качество атмосферного воздуха в шести округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Выезды были проведены в Дмитрове, Одинцово, Сергиевом Посаде, Павловском Посаде, Раменском и Богородском по заявкам жителей, в том числе ночью.

Исследования провели по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам. В результате превышений нормативов выявлено не было.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ОЭЗ «Большой Серпухов» запустят производство средств для защиты растений.