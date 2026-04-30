Атлеты на службе у ритуальщиков: в Выборге раскрыли сеть силовых акций против работников морга

В Выборге оперативники уголовного розыска положили конец череде криминальных атак, державших в страхе местный ритуальный бизнес. Как сообщили 30 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержаны трое мужчин крепкого телосложения, которых подозревают в роли боевого звена при дележе похоронного рынка.

Возраст фигурантов — от 29 до 37 лет. По версии следствия, все трое выполняли функцию грубой физической силы, методично запугивая конкурентов. Самой громкой выходкой стал поджог BMW, принадлежавшего танатопрактику из городского морга. Инцидент произошел в августе 2025 года и положил начало целой серии нападений. Буквально через несколько дней огонь уничтожил еще один автомобиль — на этот раз коллеги первого потерпевшего.

Спустя время злоумышленники сменили тактику и переключились на руководство. Генерального директора фирмы, обслуживающей городское кладбище, атаковали из перцового баллончика. Следователи расценили эти эпизоды как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, после чего объединили все материалы в одно производство.

В данный момент подозреваемые задержаны на 48 часов. Сыщикам еще предстоит выяснить ключевой вопрос — кто именно оплачивал эти нападения и контролировал исполнителей. Установление заказчиков стало основной задачей расследования.